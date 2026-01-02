امام جمعه مشهد گفت: اعتراض مردم نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی نشانه هوشیاری و آگاهی آنان است که البته نباید دستاویزی برای فتنه انگیزی دشمن شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امروز، جمعه در خطبه نماز جمعه این هفته، در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی با تاکید بر نقش نظارتی مجلس بر حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: اعتراض مردم نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی نشانه هوشیاری و آگاهی آنان است که البته نباید دستاویزی برای فتنه انگیزی دشمن شود.

او با بیان اینکه مشکلات معیشتی مردم واقعی است و نباید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ناخواسته به کمک دشمن در ایجاد یأس تبدیل شود، اظهار داشت: این مسائل باید به‌صورت جدی، دقیق و مسئولانه توسط مسئولان و جریان‌های ذی‌ربط حل‌وفصل شود تا هم فشار بر مردم کاهش یابد و هم امید اجتماعی تقویت شود؛ چراکه جامعه امیدوار، جامعه‌ای مقاوم، پویا و پیش‌برنده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: رسانه‌های صهیونیستی و جریان رسانه‌ای وابسته به دشمن، امروز با استفاده از شگرد‌های پیچیده و شیطانی، از جمله ابزار‌های هوش مصنوعی، به‌دنبال ایجاد فتنه و تحریف واقعیت‌ها هستند.

او ادامه داد: آنها از جمعیت‌های معترض عکس‌برداری می‌کنند، سپس با بهره‌گیری از فناوری‌های مصنوعی، صدای شعار‌های ضدانقلابی را بر روی تصاویر مردم قرار می‌دهند و چنین القا می‌کنند که مردم از انقلاب اسلامی عبور کرده‌اند و خواهان پایان نظام انقلابی هستند.

به گفته آیت الله علم الهدی، این دقیقاً همان دشمنی است که با چنین حیله‌هایی وارد میدان فتنه می‌شود و می‌کوشد حق‌خواهی مردم را به ابزاری برای ضربه‌زدن به اصل نظام تبدیل کند.

امام جمعه مشهد گفت: در چنین شرایطی، همه ما باید هوشیار باشیم. اعتراض، مطالبه‌گری و حق‌خواهی مردم امری مشروع و درست است، اما این مطالبات نباید به‌گونه‌ای مطرح شود که دشمن بتواند از آن سوءاستفاده کند، خود بهره‌اش را ببرد و در نهایت نه مردم به مقصودشان برسند و نه مشکلی حل شود.

او تصریح کرد:، اما میدان اصلی مواجهه با این وضعیت، خیابان نیست؛ میدان اصلی، مجلس شورای اسلامی است؛ مردمی که نمایندگان خود را انتخاب کرده و به مجلس فرستاده‌اند، تا مجلس به‌عنوان نهادی قانونی و انقلابی وارد میدان شود، واقعیت‌ها را پیگیری و از حقوق مردم، به‌ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد، دفاع کند؛ بر این اساس مجلس باید در متن مسائل حضور داشته باشد و نقش واقعی خود را ایفا کند.

ثبات قیمت کالا‌های اساسی، فرمان قطعی رهبری است

آیت‌الله علم‌الهدی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب فرمان صریح و روشنی صادر کرده‌اند که در هر شرایط اقتصادی، قابل اجراست، تاکید کرد: ایشان فرمودند باید ترتیبی داده شود که چند قلم از کالا‌های اساسی دارای قیمت ثابت باشد تا سفره مردم بیش از این تنگ نشود، بنابراین مجلس موظف است پیگیری کند که چرا این دستور اجرا نشده است.

وی ادامه داد: خود مجلس طرح کالابرگ را تصویب کرد، اما این طرح اجرا نشد؛ حالا حداقل وظیفه مجلس این است که از باب مسئولیت شرعی و قانونی خود، پیگیری کند که مانع اجرای این مصوبه چه بوده است.

مجلس باید نظارت دقیقی بر عملکرد دولت داشته باشد

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: این مهم، زمانی محقق می‌شود که مجلس واقعاً در رأس امور باشد؛ نه به‌صورت شعاری و تعارفی، بلکه به‌صورت واقعی و عملی؛ مجلس باید تصمیم بگیرد و تصمیمش اثرگذار باشد.

امام جمعه مشهد متذکر شد: این پذیرفتنی نیست که صد‌ها نماینده در مجلس بنشینند و مشکلات سنگین معیشتی و اقتصادی بر زندگی مردم تحمیل شود، اما واکنش مؤثر و پیگیری جدی صورت نگیرد.

او ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس که نهاد تخصصی خود مجلس است، بررسی‌ها و تحقیقات لازم را انجام داده و می‌داند در پشت پرده چه می‌گذرد و چه کسانی در این مسائل دخالت می‌کنند؛ پس جای سکوت نیست.

آیت‌الله علم‌الهدی ابراز کرد: پس از ورود مجلس، قوه قضائیه نیز بر اساس موضوعاتی که مجلس مشخص می‌کند، وارد عمل می‌شود و پیگیری حقوقی انجام می‌دهد. اگر این سازوکار به‌درستی فعال شود، بسیاری از مشکلات فعلی کشور قابل حل است؛ این سرزمین چیزی کم ندارد که مجبور باشد در برابر مشکلات تسلیم شود.

او گفت: آنچه امروز باعث تشدید ناراحتی مردم می‌شود، فرافکنی‌ها و بازی‌های رسانه‌ای است؛ اینکه در شهر‌های مختلف، افرادی را به صحنه می‌آورند تا ناکارآمدی‌ها را به گردن دولت شهید و خدمتگزار بیندازند و با این روش، افکار عمومی را تحریک کنند؛ این رفتار‌ها نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث عصبانیت مردم، جریحه‌دار شدن عواطف عمومی و پیچیده‌تر شدن شرایط می‌شود.

نمازجمعه مشهد خاطرنشان کرد: امید است همه، چه مردم و چه مسئولان، مسیر صحیح حرکت را تشخیص دهند و به‌ویژه نمایندگان انقلابی مجلس با مجاهدتی جدی و خالصانه، در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گام‌های بزرگ و مؤثر بردارند؛ به‌گونه‌ای که مردم از هر نوع حرکت پرهزینه و سوءاستفاده‌پذیر بی‌نیاز شوند.

امام جمعه مشهد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز در تقویم اجتماعی و انقلابی ما، با دو خاطره بزرگ، سازنده و اثرگذار روبه‌رو هستیم؛ دو خاطره‌ای که هر یک در حوزه‌ای متفاوت، اما مکمل یکدیگر، مسیر حرکت جامعه اسلامی ما را روشن می‌کنند.

نقش آیت‌الله مصباح در تبیین معارف اسلامی و ارزش‌های انقلابی

آیت الله علم الهدی افزود: خاطره نخست، سالروز رحلت عالم بزرگ، فقیه، فیلسوف و متفکر عالی‌مقام، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی است که در عرصه معارف دینی، باور‌های فکری، رهنمود‌های اندیشه‌ای و دفاع عقلانی از اسلام ناب، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد و میراث فکری او همچنان راهنمای حرکت انقلاب اسلامی در حوزه معرفت و اندیشه است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: خاطره دوم، خاطره‌ای انقلابی‌ساز، مجاهدپرور و هویت‌آفرین است؛ مردی از تبار اخلاص، غیرت و شجاعت، مجاهدی نستوه و سرداری پرصلابت و بااقتدار، شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی که در عرصه مجاهدات عملی، در خط مقدم دفاع از اسلام، قرآن، دین، انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، الگویی زنده و ماندگار از ایمان، تدبیر و شجاعت به‌جا گذاشت.

ایشان عنوان کرد: این دو خاطره بزرگ، در همه سال‌ها برای ما نقش آموزشی دارد؛ در عرصه معارف، باور‌های فکری و جهت‌دهی اندیشه‌ای، آموزه‌ها و اندیشۀ عمیق مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی راهنمای ماست و در عرصه مجاهدات عملیاتی، دفاع راهبردی از اسلام و مقابله با جبهه استکبار، سیره و اقتدار شهید حاج قاسم سلیمانی چراغ راه جامعه ماست؛ جامعه‌ای که باید حیات اجتماعی خود را با امید، ایمان و مقاومت ادامه دهد.