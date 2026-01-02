امام جمعه سنگر در خطبه‌های امروز نماز جمعه این شهر با تبریک ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر گفت: بصیرت و آگاهی ملت و درک محبت ولی فقیه تمام نقشه‌های شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی را خنثی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امام جمعه سنگر امروز با تبریک ولادت امیر المومنان حضرت امام علی علیه السلام و روز پدر گفت:استکبار و ایادی منحوسش در سال‌های اخیر با حجمه به جایگاه رفیع ولایت فقیه سعی در تخریب این جایگاه نموده‌اند ولی بصیرت و آگاهی عمیق ملت و درک محبت ولی فقیه همه‌ی نقشه‌های شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی را خنثی کرد و مردم ایران ثابت کردند که دست از دامان ولایت فقیه برنخواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین عاشوری به سالگرد شهادت سردار سلیمانی اشاره کرد و گفت: او شجاعت و بصیرتی بی‌نظیر و تقوایی ستودنی و اشرافی حیرت‌انگیز به معادلات زمان و شناخت فوق‌العاده از ترفند‌های دشمن داشت.

وی گفت: این شخصیت بزرگ توانست الگوی ماندگار از مجاهدان شهید را برای نسل‌های بعد به جا بگذارد.

خطیب جمعه سنگر با اشاره به شهادت مرزبان رحیم مجیدی‌مهر که بر اثر سرما جان خود را از دست داد، گفت: مرزبانان از مظلومترین جماعت تامین‌کننده امنیت کشور هستند و ما قدزدان از جان گذشتگی و ایثار آنها هستیم.