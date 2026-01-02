نجات ۹ سرنشین گرفتار در برف در طالقان
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان البرز از انجام عملیات امداد و نجات برای دو خودروی سواری گرفتار در برف در طالقان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، محمدباقر خلفی اظهار داشت: با تماس مردمی با سامانه ۱۱۲، گزارشی مبنی بر گیر افتادن دو دستگاه خودروی سواری در محورهای روستایی شهرستان طالقان، محدوده روستای کلانک - سنگبن دریافت شد.
خلفی افزود: به دلیل شرایط نامساعد جوی، انباشت شدید برف، خطر اتمام سوخت خودروها، کاهش شارژ تلفنهای همراه و حضور کودکان در میان سرنشینان و احتمال بروز خطرات جدی، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات طالقان به محل اعزام شد.
وی گفت: این تیم عملیاتی شامل یک دستگاه آمبولانس و سه نجاتگر بود که با تلاش امدادگران، دو خودروی گرفتار (هایما S۵ و کوئیک) از میان برف رهاسازی و سرنشینان تا رسیدن به جاده اصلی همراهی شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این حادثه ۹ نفر شامل ۷ بزرگسال و ۲ کودک از خدمات امدادی بهرهمند شدند و هیچگونه مصدومیتی گزارش نشد.
خلفی در پایان، ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای زمستانی، از شهروندان خواست پیش از تردد در محورهای کوهستانی، از وضعیت راهها و شرایط جوی مطلع شده و تجهیزات زمستانی و سوخت کافی همراه داشته باشند.