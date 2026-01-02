به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره هواشناسی تکاب گفت: در پی بارش‌های خوب روی داده در این شهرستان شاهد بارش برف ۲۳۹ سانتی متری برف در روستای چهار طاق این شهرستان بودیم.

رسول جبرئیلی افزود: در این مدت در شهر تکاب ۵۶ سانتی متر، تخت سلیمان ۱۰۲ سانتی متر و در گردنه مایین بلاغ بصورت تجمیعی ۱۶۰ سانتی متر برف بر زمین نشست.

راهداران اداره راهداری نیز گفتند: با توجه به بارش سنگین برف راه مواصلاتی اکثر روستا‌های شهرستان و گردنه‌های برف گیر و محور‌های اصلی برای ساعت‌ها مسدود ماند که با تلاش آنها راه‌های مسدود شده بازگشایی و در حال حاضر تردد در آنها در جریان است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب نیز گفت: با توجه به حجم قابل توجه بارش برف در تکاب احتمال نزدیکی گونه‌های حیات وحش و حیوانات به روستا‌ها و شهر وجود دارد که از مردم تقاضا می‌شود در صورت مشاهده گونه‌های حیات وحش مراتب را به محیط زیست گزارش نمایند.