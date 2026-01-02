مسئولان بدنبال رضایت مندی مردم و پاسخگویی به آن ها باشند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی در خطبه های نماز جمعه این هفته همدان گفت: مسئولان در پیگیری تمامی مشکلات باید پاسخگو باشند و انتظار داریم بیشتر با مردم صحبت شود و حرف مردم را باید شنید.

وی با قدردانی از نیروهای انتظامی و بسیجیان یادآور شد: خیلی از این افراد مستاجر هستند و گرفتاری دارند و اغلب نیز حقوق حداقلی دریافت می کنند؛ باید قدردان تلاش و وظیفه شناسی آنها باشیم.

امام جمعه همدان با قدردانی از اقدامات دولت در حوزه های مختلف از جمله مسایل معیشتی مردم و ضرورت تلاش بیشتر در این زمینه، ادامه داد: مسئولان به جای رضایت خواص زیاده طلب و رانت خوار به دنبال رضایت مردم باشند و پاسخگوی آنها باشند.

خطیب جمعه‌ی همدان گفت منشاء برخی گرانی‌ها رانت و ویژه خواری است، دلیل بروز برخی مشکلات ترک فعل‌های خواص است، عموم مردم سوال دارند: قیمت ارز از کجا تعیین می‌شود؟ چرا برخی تولیدات داخلی از کالا‌های خارجی گرانتر است؟ میوه‌ی داخلی را گرانتر از میوه‌ی خارجی است؟ مردم به نظارت‌ها و احتکار اعتراض دارند.

امام جمعه همدان در ادامه گفت: قوه قضاییه باید مقتدرانه با مفسدان اقتصادی برخورد کند و نفس‌های آنها قطع شود.قوه قضاییه مقتدرانه با مفسدان اقتصادی برخورد کند

آیت الله شعبانی موثقی با بیان اینکه افرادی که فساد اقتصادی دارند نباید راحت زندگی کنند،اظهار داشت: باید خواب از مفسدان اقتصادی گرفته شود و قاطعانه برخورد شود.

وی با بیان اینکه افرادی که فساد اقتصادی دارند باید در میادین شهرها به صورت علنی محاکمه شوند، اضافه کرد: اجرای این برخورد قاطعانه مطالبه مردم است و مانع از شکل گیری اعتراض آنها می شود.

او خطاب به مسئولان گفت به دنبال رضایت خواص زیاده خواه و رانت باز نباشید، مردم انتظار دارند مسئولان را در گمرک درحال مقابله با تخلفات و محاکمه‌ی متخلفان و مفسدان اقتصادی ببینند، سوالات به حق مردم باید جواب داده شود.

امام جمعه‌ با بیان اینکه این مشکلات مربوط به دولت فعلی نیست و از گذشته ادامه داشته است، گفت: نباید از حق خارج شد که دولت فعلی تلاش فراوانی برای کنترل گرانی ها می کند و قول های امیدوارکننده ای داده که قابل مشاهده است.

امام جمعه همدان یادآور شد: حرف مردم باید شنیده شود اما افراد منتقد باید روش انتقاد را به حق و منطقی بیان کنند چرا که با خشونت و درگیری هیچ مشکلی حل نمی شود.

آیت الله شعبانی موثقی خطاب به دشمنان گفت: امیدوار به رسیدن به اهدافتان نباشید ما به دشمن باج نمی‌دهیم و لذا باید ازشیوه‌های درست انتقادی استفاده کنیم، همین جا اعلام می‌کنم مسئولین را در مساجد و حسینیه‌ها می‌آوریم، مردم و اصناف بیایند حرفشان را بزنند مسئولان هم بیشتر با مردم صحبت کنند و حرف مردم را بشنوند و پاسخ شفاف بدهند، مسائل مردم را حل کنند.