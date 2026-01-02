پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبههای نماز جمعه رشت با اشاره به گرانیهای اخیر در بازار گفت:دستگاه قضا، دستگاهای نظارتی، تعزیرات حکومتی و سازمان جهاد کشاورزی باید نظارتها را تشدید کنند و روی افزایش بی رویه قیمتها نظارت داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آیت الله رسول فلاحتی افزود:افزایش افسار گسیخته قیمتها باعث نارضایتی مردم شده است و وظیفه ما به عنوان مسئول این است که به فکر سفره مردم باشیم.
خطیب نماز جمعه رشت در ادامه با اشاره به دخالت کشورهای غربی در اعتراضات اقتصادی بازار ایران گفت:این مشکلات با درایت رهبر معظم انقلاب و مسئولان حل خواهد شد و نیازی به دخالت کشورها و نهادهای بیگانه نیست.
نماینده ولی فقیه در گیلان با اشراه به اینکه غربیها تلاش میکنند تا از آب گل آلود، ماهی بگیرند افزود: ما خودمان بلدیم چطور مشکلاتمان را حل کنیم وغربیها با برنامه ریزیهای و توطئههای همیشگی خود، فقط دنبال بدتر کردن اوضاع هستند.
آیت الله رسول فلاحتی با توجه به در پیش بودن سالروز کشف حجاب توسط رضاخان گفت؛ زنان ایرانی همواره زنانی محجوب بودند و پوشش از ایران باستان در زندگی زن ایرانی اولویت بوده است و امروز هم زنان ما با الگو گرفتن از ائمه اطهار با حجاب اسلامی در همه عرصهها میدرخشند.