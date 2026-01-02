پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس فتای استان اصفهان: شهروندان مراقب باشند که رخنه گرهای معاند با رخنه در گوشیها به مخاطبان و غیرمخاطبان پیامهای ضد امنیتی ارسال میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ نعمت الله طاهر پور گفت: اخیرا رخنه گرهای معاند با رخنه در گوشی شهروندان به مخاطبان دسترسی پیدا میکنند و با شماره قربانی به مخاطبان و غیر مخاطبان پیامهای ضد امنیتی ارسال میکنند.
وی افزود: لازم است همه مردم از این موضوع مطلع باشند و به هیچ وجه به این پیامها توجه و اعتنایی نکنند و پیامک را با نما گرفت از طریق نشانی اینترنتی www.fata.gov.ir به پلیس فتا ارسال و پیام را حذف کنند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان خاطرنشان کرد: برخی از این پیامها حاوی مطالب مضره و برخی حاوی پیوند آلوده میباشند که خطرناک است و درصورت فعال کردن لینک باعث دسترسی به ابزار الکترونیکی گوشی شهروندان میشود و میتواند ضرر و زیان مالی، حیثیتی و قانونی داشته باشد.