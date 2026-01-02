میزبانی کشتی نوجوانان استان، گامی مؤثر برای تقویت ورزش قهرمانی در ری
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری با اشاره به میزبانی رقابتهای کشتی نوجوانان آزاد و فرنگی استان تهران در حسنآباد فشافویه، این رویداد را فرصتی مهم برای تقویت ورزش قهرمانی، شناسایی استعدادها و توسعه متوازن ورزش در بخشها و شهرهای تابعه شهرستان ری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد ترابی روز جمعه با اشاره به برگزاری رقابتهای کشتی نوجوانان آزاد و فرنگی استان تهران به میزبانی شهرستان ری در حسن آباد فشافویه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان ری در حوزه کشتی، در زمینه اعزام تیمها و در بحث میزبانی مسابقات استانی و کشوری، همواره یکی از هیاتهای فعال و نمونه استان تهران بوده و امروز نیز این مسابقات با حضور کشتیگیرانی از سراسر استان در فضایی منظم و مطلوب در حال برگزاری است.
وی با اشاره به برگزاری این رقابتها در ۲ روز افزود: امروز روز پایانی مسابقات کشتی فرنگی استان تهران است که در آن ورزشکاران از تمامی شهرستانها و بخشهای استان حضور دارند و نفرات و تیمهای برتر، به عنوان نمایندگان استان تهران راهی رقابتهای کشوری خواهند شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری با تاکید بر اهمیت توسعه ورزش در بخشها خاطرنشان کرد: هدف اصلی تقویت ورزش پایه و قهرمانی در تمامی بخشهای شهرستان است و بدون تردید، میزبانی چنین رویدادهایی میتواند نقش مهمی در شناسایی استعدادها، ایجاد انگیزه در نوجوانان و ارتقای سطح فنی ورزشکاران ایفا کند.
ترابی با اشاره به جایگاه کشتی شهرستان ری در سطح استان تهران افزود: کشتی شهرستان ری در رشتههای آزاد و فرنگی، بهویژه در ردههای پایه، از جایگاه قابل قبولی برخوردار است و میتوان گفت کشتی فرنگی اهلبیت(ع) در استان تهران رتبه نخست را در اختیار دارد و در کشتی آزاد نیز از تیمهای عنواندار محسوب میشویم.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ری با بیان اینکه برخی محدودیتهای سختافزاری وجود دارد، افزود: با وجود این کمبودها، امسال شاهد معرفی استعدادهای خوبی در سطح بخشها و مرکز شهرستان بودهایم که نشاندهنده ظرفیت بالای ورزشی منطقه است و با حمایت مسئولان میتوان این توانمندیها را به نتایج مطلوبتری رساند.
ترابی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری همه دستگاهها و تمرکز بیشتر بر توسعه زیرساختها بهویژه در رشتههای المپیکی، بتوانیم شرایط مناسبی برای رشد ورزشکاران فراهم کنیم و در نهایت، ورزشکاران شایستهای را برای حضور در میادین ملی و بینالمللی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران معرفی کنیم.