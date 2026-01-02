وحدت، مقاومت و معنویت و تبعیت از ولایت سلاح ما در برابر دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با بیان اینکه دشمن پیاده نظام خود را برای آشوب ها آورده است گفت: وحدت، مقاومت و معنویت و تبعیت از ولایت سلاح ما در برابر دشمنان است و قطعاً ملت با بصیرت دشمنان را مأیوس خواهند کرد و آمریکا و اسرائیل شکست خواهند خورد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی امام جمعه کاشان در خطبه های نماز در مصلی بقیه الاعظم در جمع نماز گزاران با هشدار نسبت به اهداف دشمنان، گفت: امروز دشمن امنیت ملی، آرامش داخلی و ثبات اجتماعی کشور را هدف قرار داده و جنگ رسانه‌ای، اقتصادی و سیاسی به راه انداخته است ولی بدانند ملت ایران هوشیار، بصیر و دشمن‌شناس است و اجازه نخواهد داد ایران به سرنوشت کشورهای دیگر دچار شود

وی با بیان اینکه دولت و نظام این مشکلات معیشتی را به رسمیت می‌شناسند، افزود: حل این مسائل در دستور کار جدی قرار دارد و در صدر اولویت‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با تأکید بر تفکیک میان اعتراض مشروع و اغتشاش، خاطرنشان کرد: اعتراض حق طبیعی مردم و اصناف است و هیچ تردیدی در آن نیست، اما اعتراض مشروع در گرو خردورزی و التزام به چارچوب‌های قانونی است.

خطیب جمعه کاشان تصریح کرد: امروز مالک اشتر امام زمان (عج)، ولی‌فقیه است و این انقلاب قطعاً به صاحب اصلی خود تحویل داده خواهد شد لذا هرکس می‌خواهد در روز ظهور به امامش ملحق شود، باید امروز پشت سر ولی‌فقیه حرکت کند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با گرامیداشت ۱۲ دی سالروز ارتحال علامه مصباح یزدی و ۱۳ دی سالروز ترور سردار سلیمانی توسط آمریکا و شهادت او گفت: سردار شهید سلیمانی «مالک اشتر» و علامه مصباح یزدی «عمار» انقلاب بودند. هر دو سرباز ولایت و برادران ایمانی و انقلابی بودند.

امام جمعه کاشان با بیان اینکه سالروز شهادت سردار سلیمانی، روز مقاومت نامگذاری شده، گفت: سردار سلیمانی در تقویت نظامی جبهه مقاومت نقش اساسی داشت. علامه مصباح هم با سفر به لبنان و سخنرانی در جمع حزب الله، در تقویت فکری و معنوی حزب‌الله لبنان و جبهه مقاومت نقش اساسی و تأثیرگذار داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی همچنین با اشاره به آغاز ایام اعتکاف، این عبادت را فرصتی برای خودسازی و تقویت ارتباط با خداوند دانست و از استقبال گسترده نوجوانان و دانش‌آموزان از اعتکاف در مساجد استان خبر داد و از آموزش و پرورش و ستاد اعتکاف تقدیر کرد.