رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان و دیگر مقامات قضابی استان، درخواست ۱۵۰زندانی برای بهره مندی از نهادهای ارفاقی را بررسی و دستورات قضایی لازم را صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛حجت الاسلام والمسلمین جعفری گفت: در اجرای طرح شهید آیت الله رئیسی مقامات قضائی استان در زندان مرکزی استان حاضر شدند تا بعد از بررسی وضعیت محکومان درخواست مددجویانی را که واجد شرایط مرخصی یا آزادی مشروط یا مرخصی پایان دوره حبس باشند و بتوانند به لحاظ قانونی از ظرفیت نهادهای ارفاقی استفاده کنند، بررسی و برای اتخاذ تصمیم نهایی به مراجع قضایی معرفی کنند.

وی ادامه داد: امروز بعد از بررسی های انجام شده تعداد قابل توجهی از محکومان واجد شرایط مرخصی به مناسبت روز پدر و میلاد امیرالمومنین مشمول مرخصی و تعدادی نیز مشمول مرخصی پایان حبس یا پابند الکترونیک یا سایر نهادهای ارفاقی شدند.

رئیس کل دادگستری استان افزود: بهره مندی از ظرفیت نهادهای ارفاقی به هیچ عنوان شامل افرادی که دارای سوابق طولانی یا مکرر و جرایم خشن و همچنین جرم مهم و خاص باشند، نمی شود و تنها برای افرادی که اعمال نهادهای ارفاقی به لحاظ شرایط قانونی می تواند در اصلاح رفتار آنها موثر باشد، در نظر گرفته می شود.

در این برنامه یکصد و پنجاه نفر از مددجویان واجد شرایط با رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و معاونین دادستان، رئیس کل محاکم مرکز استان و سایر مسئولان قضایی، دیدار و درخواست خود را به آنان ارائه کردند.