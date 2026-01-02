بخش دیالیز بیمارستان استاد مطهری جهرم، به هشت دستگاه استابلایزر مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی گفت: تعداد هشت دستگاه استابلایزر به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال به همت خیران این سازمان به بخش دیالیز بیمارستان استاد مطهری جهرم اهدا شد.

مهرداد الطافی افزود: همچنین با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و توانمندسازی کادر درمان، دفتر پرستاری و واحد آموزش این بیمارستان افتتاح شد.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.