پخش زنده
امروز: -
بخش دیالیز بیمارستان استاد مطهری جهرم، به هشت دستگاه استابلایزر مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مدیرعامل بنیاد خیریه موج مهربانی گفت: تعداد هشت دستگاه استابلایزر به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال به همت خیران این سازمان به بخش دیالیز بیمارستان استاد مطهری جهرم اهدا شد.
مهرداد الطافی افزود: همچنین با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و توانمندسازی کادر درمان، دفتر پرستاری و واحد آموزش این بیمارستان افتتاح شد.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.