دهمین دوره نمایشگاه بینالمللی جامع کشاورزی با حضور پررنگ فعالان صنعت و با میزبانی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، امروز در تهران گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد که با هدف همافزایی میان تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایهگذاران برگزار شده است، میزبان حدود ۳۰۰ شرکت تخصصی در حوزههای ماشینآلات آبیاری، گلخانهداری، نهادهها و مکانیزاسیون بود.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در حاشیه مراسم افتتاحیه، به دستاوردهای شاخص کشور اشاره کرد و گفت : در حوزه تولید بذر، ایران توانسته است ۹۹ درصد نیاز داخلی خود را تأمین کند و در زمینه تجهیزات ماشینآلات آبیاری، جایگاه خود را به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی به تثبیت رسانده است.
صفدر نیازیشهرکی آمار صادرات در این بخش را چشمگیر دانست و همچنین به تولیدات داخلی چشمگیر در زمینه کودهای بیولوژیک اشاره کرد.
وی افزود: تولیدات ما در حوزه تجهیزات آبیاری به حدود ۱۸ کشور صادر میشود و ارزش سالانه صادرات ما در این حوزه به مرز ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.
یکی از مهمترین حاشیههای این رویداد، حضور هیئت بلندپایه کشاورزی افغانستان بود.
مولوی فیضان، معاون طبیعی و آبیاری وزیر کشاورزی افغانستان، در جمع خبرنگاران، ضمن ابراز خرسندی از سطح بالای دستاوردهای نمایشگاه، تمایل کشورش را برای همکاریهای دوجانبه اعلام کرد.
فیضان گفت: «ما مشتاق بهرهگیری از تجربیات ارزشمند همسایه خود، جمهوری اسلامی ایران، در بخشهای حیاتی زراعت، باغبانی و بهویژه سیستمهای نوین آبیاری هستیم.»
وی تأکید کرد که سطح تجارت کشاورزی دو کشور در حال حاضر قابل توجه بوده و قرار است با هماهنگیهای آتی، این سطح گسترش یابد.
این نمایشگاه فرصتی برای کارشناسان، بهرهبرداران و مدیران کشاورزی فراهم آورده تا آخرین یافتههای فنی و صنعتی را بررسی و مسیر توسعه بخش کشاورزی کشور را هموار سازند.