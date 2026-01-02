مازندرانیها در واکنش به اظهارات مداخلهجویانه ترامپ میگویند ایرانیان در تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه مداخله خارجی را نخواهند داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیسجمهور آمریکا در پیامی تهدیدآمیز و مداخلهجویانه مدعی شد در صورت برخورد خشونتآمیز ایران با معترضان، ایالات متحده آماده کمک به آنها خواهد بود اظهارات مداخله جویانه ترامپ واکنش مردم مازندران را در پی داشت
اظهارات ضدایرانی ترامپ در حالی مطرح میشود که مقامات ایران اعتراض مسالمتآمیز را بهعنوان یکی از حقوق قانونی مردم تحت قانونی اساسی به رسمیت شناخت و گفت این مسئله کاملاً از موضوعات سیاسی جداست.