اظهارات ضدایرانی ترامپ در حالی مطرح می‌شود که مقامات ایران اعتراض مسالمت‌آمیز را به‌عنوان یکی از حقوق قانونی مردم تحت قانونی اساسی به رسمیت شناخت و گفت این مسئله کاملاً از موضوعات سیاسی جداست.