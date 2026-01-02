معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، بر روند رو به رشد و رو به تقویت مراودات دو کشور ایران و افغانستان در حوزه کشاورزی، اعم از تجارت کالایی و تبادل فناوری و خدمات فنی و مهندسی، تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صفدر نیازی شهرکی در حاشیه بازدید از دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی ایران، افغانستان را کشوری دوست، برادر و هم‌مرز ایران خواند که ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌های مشترک دارد.

وی افزود : علاوه بر صادرات کالا‌های کشاورزی مازاد ایران به افغانستان و تأمین محصولات مورد نیاز متقابل، پتانسیل قابل توجهی برای انتقال دانش فنی وجود دارد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، گفت : ایران در بخش خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، ماشین‌آلات آبیاری، فناوری‌های نوین و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی، ظرفیت‌های چشمگیری دارد که می‌تواند به‌خوبی در اختیار کشور افغانستان قرار گیرد.

صفدر نیازی شهرکی به همراه اتاق مشترک صنعت و کشاورزی دو کشور، به عنوان محور‌های اصلی هماهنگی، تلاش می‌کنند تا با تقویت ارتباطات، زمینه توسعه پایدار کشاورزی و تعمیق روابط اقتصادی دو کشور را فراهم سازند.

وی همچنین به اهمیت دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی ایران اشاره کرد و آن را "پل ارتباطی مهمی میان تولیدکنندگان، صنعتگران و بهره‌برداران بخش کشاورزی" دانست که زمینه انتقال فناوری‌های نوین به عرصه تولید را فراهم می‌آورد. در این نمایشگاه، حدود ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی آخرین دستاورد‌های خود را در حوزه‌هایی مانند آبیاری، کود، ماشین‌های کشاورزی و گلخانه‌داری عرضه کرده‌اند و جدیدترین یافته‌های علمی و فناورانه به‌دست‌آمده توسط دانشمندان و شرکت‌های دانش‌بنیان به نمایش گذاشته شده است.