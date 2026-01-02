به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه بابل حجت‌الاسلام روحانی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته گفت: دشمن از بیکاری و ضعف اقتصادی در برخی مناطق سوءاستفاده نموده و همچنین سعی کرده افرادی را از سراسر استان به بابل آورده تا آن را به عنوان پایلوت اعتراضات قرار دهند، اما باید بداند این مردم تا جان دارند در مسیر انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و اجازه تحقق اهداف او را نخواهند داد.

وی با تأکید بر تفکیک مطالبه‌گری از آشوب‌طلبی افزود: حرف کسانی که با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند و مطالبات به‌حق دارند باید شنیده شود، اما به افرادی که بخواهند با شعارهای ساختارشکنانه امنیت جامعه را بر هم بزنند اعلام می‌کنیم که مردم در کنار نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و دستگاه‌های اطلاعاتی با آنان برخورد خواهند کرد.

امام جمعه بابل ادامه داد: دولت با برخی ضعف‌ها بهانه را به دست افراد اوباش داد تا از مطالبات به‌حق مردم سوءاستفاده کنند و در مسیر آشوب و آتش‌زدن خیابان‌ها حرکت کنند؛ در حالی که متأسفانه بخشی از این افراد نوجوانانی هستند که در جنگ شناختی فریب خورده‌اند و دست دشمن را در پشت این صحنه‌ها نمی‌بینند.