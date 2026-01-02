بیش از ۷ هزار نفر در ۱۸۰ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان خوی مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهرستان خوی با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی، یکی از کانون‌های مهم اشتغال و تولید در آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

یحیی کاظمی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خوی با اعلام این مطلب افزود در حال حاضر حدود ۱۸۰ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان خوی فعال هستند که برای بیش از ۷ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند.

وی همچنین از صدور بیش از ۲۲۰ پروانه تأسیس جدید برای ایجاد واحد‌های صنعتی خبر داد که بخش قابل توجهی از آنها وارد مراحل اجرایی شده است.

همزمان با توسعه واحد‌های تولیدی، تکمیل زیرساخت‌ها در شهرک صنعتی و معابر شهری نیز در دستور کار قرار دارد تا شرایط مناسبی برای فعالیت صنعتی و خدمات‌رسانی فراهم شود.

عادل حسنلو رییس شهرک صنعتی خوی با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی، گفت: امسال با اختصاص اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان، عملیات جدول‌گذاری و آسفالت در معابر شهرک صنعتی انجام شده و بر اساس برنامه‌ریزی، این طرح‌ها تا پایان سال به طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید. وی افزود با اجرای این اقدامات، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های خدماتی تکمیل شده و شرایط مناسب‌تری برای تردد و خدمات‌رسانی فراهم می‌شود.

با توسعه همزمان واحد‌های تولیدی و تکمیل زیرساخت‌ها، شهرستان خوی در مسیر تقویت تولید، افزایش اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌گذاری قرار دارد و ظرفیت‌های صنعتی این شهرستان می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی منطقه ایفا کند.