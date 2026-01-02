پخش زنده
معاون شهردار تهران از افتتاح ایستگاه متروی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری تا بهار سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این ایستگاه که در مسیر توسعه جنوبی خط ۶ مترو قرار دارد، با هدف تسهیل تردد شهروندان و پاسخ به تقاضای بالای سفرهای درونشهری در جنوب پایتخت در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد علینژاد روز جمعه از طرح توسعه جنوبی خط ۶ متروی تهران بازدید کرد و افزود: اهمیت راهاندازی ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در اسرع وقت به عنوان یکی از موقعیتهای پرتقاضای شهروندان برای سفرهای درون شهری است. او خواستار سرعت بخشیدن به اقدامات اجرایی بر اساس حداکثر ظرفیت پیمانکار طرخ شد.
علینژاد همچنین نگاه ویژه مدیریت شهری به طرحهای زیرساختی جنوب شهر به ویژه در حوزههای حملونقل را یادآور شد و از پشتیبانی همهجانبه متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه خبر داد. او افزود: تامین برخی تجهیزات به موازات مصالح موردنیاز پروژه از سوی شرکت سرمایهگذاری شهر از برنامههای اولویتدار است و دغدغهمندی پیمانکار، مشاور و مدیران شرکت راهآهن شهری تهران، درباره پایان این طرح کلیدی شرط موفقیت به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت راهآهن شهری تهران و حومه نیز از تست گرم بخش جنوبی خط ۶ مترو تا پایان سال جاری و بهرهبرداری از ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: توسعه خطوط مترو به عنوان یکی از پرترددترین شیوههای حملونقل در این کلانشهر دارای اهمیت است و پیمانکار طرح، امکان افزایش شیفتهای کاری و گسترش اقدامات اجرایی در آن را دارد.
نعمتالله فرزانپور ضمن تقدیر از تسهیلگری و حمایتهای مالی و اقتصاد شهری از پروژههای زیرساختی متروی پایتخت ادامه داد: توسعه خط ۶ جنوبی مترو در تهران مورد تاکید مدیریت شهری بوده و ما نیز برای اتمام آن در ماههای آینده متعهد هستیم.
براساس این گزارش مسیر ۹.۶ کیلومتری توسعه جنوبی خط ۶ مترو از جمله سه ایستگاه صفاییه، ابنبابویه و ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در دست احداث است که از طرحهای اولویتدار شهرداری برای تسهیل تردد شهروندان در جنوب پایتخت محسوب میشود.