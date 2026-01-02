به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امسال مراسم بزرگداشت فرمانده شجاع جبهه مقاومت، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نیز زینت بخش اولین شب از شب های پر فیض اعتکاف است.

با فرارسیدن ایام‌البیض و شروع رسمی اعتماد و انس با خداوند، مراسم معنوی اعتکاف از امشب ۱۲ دی‌ماه در مساجد مختلف سراسر کشور آغاز می‌شود. این آیین سنتی و ریشه‌دار اسلامی که فرصتی برای خلوت با خدا، دعا و توبه است، هر ساله با حضور گسترده معتکفان در بیش از هزار مسجد در پایتخت و استان‌ها برگزار می‌شود.

در بسیاری از استان‌ها هم فرآیند اعتکاف در مساجد محلی در حال برگزاری است و آیین‌های معنوی مرتبط با اعتکاف با محوریت «معنویت، اتحاد و استقامت» اجرا می‌شود.

همزمان با آغاز ایام اعتکاف، برنامه‌های ویژه فرهنگی و رسانه‌ای نیز پخش می‌شود؛ برای مثال برنامه تلویزیونی «حالت پرواز» با روایت تجربه اعتکاف نوجوانان از امشب روی آنتن شبکه‌های سه و قرآن خواهد رفت.

آیین اعتکاف که همواره محل حضور پرشور اقشار مختلف جامعه به‌ویژه جوانان بوده، فرصتی برای خودسازی، انس با قرآن و دعا در چند روز متوالی خلوت در مسجد فراهم می‌آورد و در کنار فضایل عبادی، به تقویت پیوندهای معنوی جامعه کمک می‌کند.

مراسم اعتکاف ایام البیض ماه رجب عصر دوشنبه پانزدهم رجب به پایان می رسد.