

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و کاله مازندران اولین دیدار از هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال است که روز شنبه (۱۳ دی) برگزار خواهد شد.

گرگانی‌ها در حالی مهیای این دیدار خانگی شده‌اند که مصمم‌تر از همیشه برای نتیجه گیری و کسب دوازدهمین برد فصل خود هستند به خصوص که هفته گذشته را با شکست تمام کردند و حالا برای تقویت جایگاه شان در صدر جدول رده بندی به برد و امتیاز کامل آن بیشتر از هر مسئله‌ای نیاز دارند.

البته کاله که هفته گذشته با شکست از دیدار خانگی خود خارج شد هم با انگیزه‌ای مشابه به گرگان سفر می‌کند به خصوص که نمی‌خواهد همچون نیم فصل نخست، بازنده رقابت با حریف هم خطه‌ای خود باشد.

دیدار تیم‌های شهرداری گرگان و کاله مازندران از ساعت ۱۶ شنبه (۱۳ دی) در سالن امام خمینی گرگان آغاز می‌شود. سایر دیدار‌های این هفته نیمه دی (دوشنبه ۱۵ دی) برگزار خواهند شد.