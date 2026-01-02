امام جمعه سنندج با اشاره به تهدیدات و توطئه‌های دشمنان علیه کشور گفت: دشمنان تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا اراده ملت ایران را تضعیف کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کردستان، ماموستا رستمی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه در مسجد جامع سنندج گفت: امروز دشمنان می‌خواهند با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی، امنیت کشور را به خطر بیندازند و مردم و دولت‌باید پشتیبان هم باشند.

امام جمعه سنندج تاکید کرد: همبستگی و اتحاد مردم و دولت در جنگ ۱۲ روزه، بررگترین پیام برای دشمن صهیونی و آمریکا بود، به این معنا که اجازه نخواهند داد، آنان نقشه‌هایشان را عملی کنند.

ماموستا رستمی با اشاره به بارش سنگین برف در استان از تلاش دستگاه‌های مختلف برای خدمت رسانی به مردم تقدیر کرد.

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر، به مسئولان توصیه کردند که باید از مدیریت امام علی (ع) به عنوان الگوی خود استفاده کنند.

تقدیر از نشست رئیس جمهور با اصناف برای موضوع کنترل بازار ارز و طلا و تسلیت شهادت سروان رحیم مجیدی‌مهر از مرزبانان هنگ مرزی بانه در برف و سرما، از دیگر مواردی بود که ماموستا رستمی به آن اشاره داشت.