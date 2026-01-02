پخش زنده
ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور پرشور مردم جزیره هرمز در مسجد جامع این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجتالاسلام سیدمحمدجواد افضل استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم گفت: سه اصل ولایتمداری، خدمت به خلق و خدامحوری با محبت اهلبیت (ع) اساس مکتب این شهید است.
وی ولایتمداری و اطاعت از ولی امر را عامل پیشرفت و عزت جامعه دانست.
حجتالاسلام سیدمحمدجواد افضل افزود: شهدا با توکل بر خدا و توسل به اهلبیت (ع) توانستند در میدانهای سخت بدرخشند.
