ولایتمداری، خدمت به خلق و خدامحوری اصول مکتب شهید سلیمانی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت‌الاسلام سیدمحمدجواد افضل استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم گفت: سه اصل ولایتمداری، خدمت به خلق و خدامحوری با محبت اهل‌بیت (ع) اساس مکتب این شهید است.

وی ولایتمداری و اطاعت از ولی امر را عامل پیشرفت و عزت جامعه دانست.

حجت‌الاسلام سیدمحمدجواد افضل افزود: شهدا با توکل بر خدا و توسل به اهل‌بیت (ع) توانستند در میدان‌های سخت بدرخشند.

