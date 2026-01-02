به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی سیاهکل، با اشاره به بارش شدید برف و کولاک در محور سیاهکل به دیلمان گفت: در حال حاضر تردد در این محور تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

سرهنگ کمیل ابراهیمی از رانندگان خواست از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کرده و در صورت تردد، تجهیزات ایمنی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم همراهی با پلیس، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و داشتن تجهیزات و پوشش مناسب در این شرایط جوی تأکید کرد.