فرمانده انتظامی سیاهکل گفت: به دلیل بارش برف تردد در محور سیاهکل - دیلمان بدون زنجیر چرخ امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی سیاهکل، با اشاره به بارش شدید برف و کولاک در محور سیاهکل به دیلمان گفت: در حال حاضر تردد در این محور تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است.
سرهنگ کمیل ابراهیمی از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت تردد، تجهیزات ایمنی بهویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
وی همچنین بر لزوم همراهی با پلیس، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و داشتن تجهیزات و پوشش مناسب در این شرایط جوی تأکید کرد.