امام جمعه تکاب گفت: رسانه‌های معاند و دشمنان قسم خورده نظام از مطالبات بحق و اقتصادی ملت پلی برای نیل به آشوب و کشته سازی در جامعه ساخته اند .

رسانه‌های معاند به دنبال آشوب وکشته سازی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه تکاب گفت: رسانه‌های معاند و دشمنان قسم خورده نظام از مطالبات بحق و اقتصادی ملت پلی برای نیل به اهداف شوم خود و آشوب و کشته سازی در جامعه ساخته اند.

حجت الاسلام مصطفی کوهی گفت: در عرصه کنونی در جنگ تحمیلی اقتصادی دشمنان بر کشورمان هستیم و فشار این جنگ بیشتر بر روی طبقه متوسط جامعه است لذا مردم باید هوشیار باشند تا در دام پلید دشمنان گرفتار نشوند.

وی گفت: مطالبه بحق مردم و عدم همراهی ملت با دشمنان نمونه بارز بصیرت مردم و نجابت آنان است و در این میان مسؤلان باید به فکر معیشت مردم باشند و آنان را یاری نمایند.

امام جمعه تکاب گفت: دسیسه دشمن بار دیگر شکست خورد ولی مسؤلان در آزمونی بزرگ قرار دارند و با خدمت به ملت و رفع دغدغه معیشتی مردم می‌توانند تز این آزمون سربلند بیرون آیند.

وی گفت: مردم باید صف خود را از معاندین جدا کنند و خدای ناکرده مطالبات آنان وسیله‌ای برای جولان معاندین و ضربه جامعه و تخریب اموال عمومی نشود.