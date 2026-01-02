پخش زنده
آیین سنتی طبخ حلیم نذری در شهر تخت بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، رئیس شورای اسلامی شهر تخت گفت: در این مراسم ۶۰ دیگ حلیم طبخ و بین بیش از ۵ هزار تن از ساکنان شهر تخت و روستاهای اطراف توزیع شد.
سید محد حسینی افزود: حلیمپزی یکی از سنتهای دیرینه و ریشهدار مذهبی و فرهنگی بخش تخت است که هر ساله با فرارسیدن ماه رجب برگزار میشود.
وی گفت: این آیین به عنوان نمادی از همدلی و همیاری اجتماعی، از ساعات پایانی شب آغاز میشود و تا بامداد ادامه مییابد.
رئیس شورای اسلامی شهر تخت گفت: در این مراسم، مردم با نیتهای خیرخواهانه و به یاد اهلبیت (ع)، با فراهم کردن مواد اولیه، روشن کردن آتش، هم زدن دیگهای بزرگ حلیم و تقسیم آن میان اقشار مختلف جامعه، جلوهای از وحدت و همبستگی را به نمایش میگذارند.