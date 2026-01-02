پخش زنده
«یا مَن یُعطِی الکَثیرَ بِالقَلیل»؛ یعنی، ای کسی که به یک کار کوچک، یک پاداش بزرگ میدهی!
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بخش دوم از شرح دعای ماه رجب؛ «یا من ارجوه لکل خیر» توسط رهبر معظم انقلاب بیان شده است: یا مَن یُعطِی الکَثیرَ بِالقَلیل؛ این هم همان مضمون را دارد؛ [یعنی]ای کسی که به یک کار کوچک، یک پاداش بزرگ میدهی!
فرض کنید که آنچه ما در راه خدا انجام میدهیم، میبخشیم، تلاش میکنیم، خب اینها اهمّیّتی ندارد؛ در مقابل نعمتهای الهی چه اهمّیّتی دارد، امّا خدا در مقابل آن به ما چه میدهد؟
بهشت، رضایت خودش، نعمتهای اخروی که اینها خب خیلی بزرگ است، خیلی اهمّیّت دارد.
یا مَن یُعطِی الکَثیرَ بِالقَلیل؛ در مقابل کار قلیل ما، عطای کثیر میدهد.
یا مَن یُعطی مَن سَأَلَه؛ [یعنی]هر کسی از او چیزی بخواهد، به او میدهد.
این واقعیّت است، بدانید که [اگر]انسان از خدا چیزی بخواهد، خدا به او میدهد؛
آنجایی که میبینید دعا مستجاب نمیشود:
یا شما درست نخواستید،
یا یک مصلحتی، یک مانع بزرگی در کار است،
یا بر خلاف سنّتهای آفرینش است؛
[چون]سنّتهای آفرینش هر دعایی را مستجاب نمیکند، اجازه نمیدهد هر خواستهی انسان برآورده بشود.
امّا اگر این موانع نباشد، هر خواستهای از خدا داشته باشید، خدای متعال میدهد.
۱۳۸۶/۰۵/۱۲