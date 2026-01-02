پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه چهاربرج گفت: پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی تنها یک موفقیت فنی نیست، بلکه الهامبخش، امیدساز و انسجامآفرین و نمایشی اثرگذار از توانمندی ایران و ایرانی در مختصات لبه علم و فناوری بشری است.
حجتالاسلام جلالی در خطبههای نمازجمعه این هفته چهاربرج به گامهای بلند ایران در علم و فناوری و پرتاب ماهوارههای ایرانی اشاره و اظهار کرد: پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی با نامهای «پایا»، «ظفر» و «کوثر» از یکی از پایگاههای فضایی روسیه، نقطه عطفی در برنامه توسعه فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
امام جمعه چهاربرج افزود: این مأموریت که در چارچوب برنامه توسعه کاربردهای فضایی وزارت ارتباطات انجام شده، نهتنها توان سنجش از دور و خدمات دادهمحور کشور را تقویت میکند، بلکه پیامی روشن از تثبیت جایگاه ایران در باشگاه انحصاری قدرتهای فضایی جهان است.
وی با برشمردن ویژگیهای ماهوارههای «پایا»، «ظفر» و «کوثر»، گفت: «پایا» یک ماهواره سنجشی با کاربردهای مدیریت منابع و پایش محیطی، «ظفر» نسل ارتقایافته ماهوارههای دانشگاهی با اهداف آموزشی و پژوهشی و ماهواره «کوثر» نیز ماهوارهای پیشرفته با تمرکز بر جمعآوری دادههای کاربردی در حوزههای مختلف است.
جلالی با بیان اینکه بازتاب داخلی و خارجی پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی، صرفاً گزارش یک موفقیت فنی نیست، بلکه نمایشی اثرگذار از توانمندی ایران و ایرانی در مختصات لبه علم و فناوری بشری است، تصریح کرد: بازتاب داخلی این دستاورد، الهامبخش، امیدساز و انسجامآفرین است و بازتاب خارجی آن نیز ابزاری برای اعتبارسازی علمی، نمایش قدرت چانهزنی در همکاریهای بینالمللی و ارسال پیامهای ژئوپلیتیک به دوستان و رقبا محسوب میشود.
امام جمعه چهاربرج با تأکید بر اینکه تبیین منافع ملموس این دستاورد نیز برای مردم، بسیار مهم است، اظهار کرد: برای پاسخ به پرسش «این دستاورد چه سودی برای مردم دارد؟»، میتوان بر کاربردهای عملی ماهوارهها در مدیریت منابع آب، پایش فرونشست زمین، توسعه کشاورزی هوشمند و ایجاد دسترسی ارتباطی برای روستاهای دورافتاده تأکید کرد که این تبیین نشان میدهد فناوری فضایی در خدمت رفاه عمومی و عدالت ارتباطی قرار میگیرد.
وی در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه با بازخوانی یک تقابل تمدنی در پیام رهبر انقلاب به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا پرداخت و گفت: پیام رهبر معظم انقلاب، به پنجاه و نهمین نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، از حیث معنا و دلالتهای سیاسی، راهبردی و تمدنی، متنی عمیق و چندلایه به شمار میآید.
جلالی افزود: رهبر انقلاب در ابتدای پیام، به شکست «تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در منطقه» در دفاع مقدس ۱۲روزه اشاره میکنند؛ شکستی که نه حاصل موازنههای کلاسیک قدرت، بلکه نتیجه «ابتکار، شجاعت و فداکاری جوانان ایران اسلامی» معرفی میشود.
امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه از منظر رهبر معظم انقلاب، پرونده هستهای تنها یک بهانه و سطح ظاهری منازعه است. مسئله اصلی، «مقابله با نظم ناعادلانه و تحکم نظام سلطه» و تلاش ایران برای «روی آوردن به نظام عادلانه ملی و بینالمللی اسلامی» است، تصریح کرد: از این منظر، منازعه ایران و آمریکا یک جنگ تمدنی است؛ همانگونه که امام خمینی (ره) نیز از آن بهعنوان جنگ اسلام با تمامی نابرابریها و بیعدالتیهای نظامهای استکباری یاد میکردند و در چنین نبردی، پیروزی صرفاً به ابزار نظامی وابسته نیست، بلکه به پایداری بر اصول، صبر، آمادگی دائمی و وفاداری به هویت تمدنی گره خورده است.
وی گفت: این پیام کوتاه را میتوان سندی راهبردی دانست که هم وضعیت موجود را تبیین میکند و هم مسیر آینده را نشان میدهد؛ هستهای بهانه است؛ مسئله اصلی، نقشآفرینی ایران در گذار تاریخی جهان از نظم ناعادلانه موجود به نظمی عادلانهتر و انسانیتر است.
جلالی با بیان اینکه همانطور که بمبافکنهای صهیونیستها با تسلیحات کشتار جمعی آمریکا و اذنابش بر سر مردم مظلوم غزه شبانهروز بمب میریزند، رسانههای آنها نیز با تسلیحات انحراف جمعی، بر سر مردم ایران، بمبهای تبلیغاتی میریزد، اظهار کرد: این، واقعیتی تلخ از جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملتهای مقاوم است؛ در حالی که تسلیحات کشتار جمعی، جان و جسم انسانها را هدف قرار میدهد، تسلیحات انحراف جمعی (رسانهها، فضای مجازی و ابزارهای تبلیغاتی) ذهنها، باورها و هویتها را نشانه میگیرد.