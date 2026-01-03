پخش زنده
آئین پر فیض اعتکاف همزمان با سحرگاه سیزدهم رجب در مساجد منتخب استان سمنان آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجت الاسلام محمد ملکیان دبیر شورای راهبردی اعتکاف استان سمنان کفت: ۱۷۰ مسجدشهری و روستایی برای برگزاری آیین اعتکاف رجبیه در نظر گرفته شده است .
وی گفت: در قالب مراسم اعتکاف امسال، برگزاری اعتکافهای تخصصی دانش آموزی، دانشجویی و مادر - فرزندی نیز برنامه ریزی شده است.
آیین اعتکاف تا شامگاه پانزدهم رجب ادامه دارد و معتکفان با قرائب دعای ام داود به سه روز راز و نیاز و خلوت با باری تعالی پایان می دهند .