به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه بندرلنگه در این مراسم گفت: شهدا با ایمان، اخلاص و ایثار مسیر عزت و سربلندی ملت ایران را هموار کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا با اشاره به جایگاه والای شهید سلیمانی در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی افزود: ایشان نه تنها یک فرمانده نظامی، بلکه الگویی برای همه نسل‌ها در پایبندی به ولایت، خدمت به مردم و دفاع از مظلومان بود.

وی گفت: امروز وظیفه ماست که با ادامه راه شهدا، جامعه‌ای سرشار از معنویت، عدالت و همبستگی بسازیم.