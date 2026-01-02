پخش زنده
ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور پرشور و گسترده مردم در مسجد جامع بندرلنگه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه بندرلنگه در این مراسم گفت: شهدا با ایمان، اخلاص و ایثار مسیر عزت و سربلندی ملت ایران را هموار کردند.
حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر کیخا با اشاره به جایگاه والای شهید سلیمانی در دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی افزود: ایشان نه تنها یک فرمانده نظامی، بلکه الگویی برای همه نسلها در پایبندی به ولایت، خدمت به مردم و دفاع از مظلومان بود.
وی گفت: امروز وظیفه ماست که با ادامه راه شهدا، جامعهای سرشار از معنویت، عدالت و همبستگی بسازیم.