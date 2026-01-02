آغاز دو نمایشگاههای ایرانتکس و ایرانمد ۱۴۰۴
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت نساجی ایران (ایرانتکس) و سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی پوشاک ایران (ایرانمد ۱۴۰۴) به صورت همزمان امروز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ این دو رویداد بستری تخصصی برای معرفی توانمندیها، تبادل دانش فنی و توسعه تعاملات تجاری در حوزههای نساجی و پوشاک فراهم کرده است.
نمایشگاه ایرانتکس با نظارت مستقیم انجمن صنایع نساجی ایران و با همکاری جامعه متخصصان نساجی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشینآلات و قطعات نساجی ایران برگزار شده و طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی این صنعت در کشور به شمار میرود.
در این دوره، نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۲۱ هزار مترمربع برپا شده و میزبان ۲۳۰ شرکت داخلی و خارجی است که ۱۳۰ شرکت ایرانی و حدود ۱۰۰ شرکت خارجی از ۱۲ کشور جهان از جمله آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، چین، هند، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه، تایوان، مالزی و ازبکستان است.
این دو رویداد تخصصی که از مهم ترین گردهمایی های صنعت نساجی و پوشاک کشور به شمار می روند، با هدف معرفی توانمندی های داخلی، نمایش آخرین دستاوردها، فناوری ها و محصولات روز این صنعت و همچنین توسعه تعاملات تجاری میان فعالان داخلی و خارجی برپا شده است.
همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی، نشستهای کارشناسی و جلسات تخصصی نیز از جمله برنامههای جانبی این رویداد بهشمار میرود.
گفتنی است سی ویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی صنعت نساجی ایران (ایرانتکس) و سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی پوشاک ایران (ایرانمد ۱۴۰۴) در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از ۱۲ تا ۱۵ دی میزبان تولیدکنندگان، فعالان و علاقمندان این حوزه است.