به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای گسترده طرح‌های آبیاری نوین، تامین و انتقال آب و ارتقای بهره‌وری منابع آبی استان طی ۱۴ ماه گذشته گفت: در این مدت ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است.

غلامرضا ذاکری افزود: از این میزان طرح آبیاری انجام شده در استان یک هزار هکتار از محل اعتبارات دولتی، یک هزار هکتار با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۳۰۰ هکتار نیز از سوی سرمایه‌گذار حقیقی اجرا شده است.

به گفته وی کاهش خسارت‌های خشکسالی و ارتقای بهره‌وری تولیدات کشاورزی از اهداف این طرح است.