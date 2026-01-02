پخش زنده
بیش از ۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری به سامانههای نوین آبیاری مجهز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای گسترده طرحهای آبیاری نوین، تامین و انتقال آب و ارتقای بهرهوری منابع آبی استان طی ۱۴ ماه گذشته گفت: در این مدت ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سامانههای نوین آبیاری مجهز شده است.
غلامرضا ذاکری افزود: از این میزان طرح آبیاری انجام شده در استان یک هزار هکتار از محل اعتبارات دولتی، یک هزار هکتار با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۳۰۰ هکتار نیز از سوی سرمایهگذار حقیقی اجرا شده است.
به گفته وی کاهش خسارتهای خشکسالی و ارتقای بهرهوری تولیدات کشاورزی از اهداف این طرح است.