به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، طاهره طاهری رئیس شورای اسلامی شهر رویدر گفت: این گروه جهادی متشکل از پزشک عمومی، پرستار، روانشناس، روانپزشک و متخصصان قلب، عفونی، کودکان، زنان و دندانپزشک به مدت یک روز بیماران را ویزیت کردند.

مدیرشبکه بهداشت شهرستان بندرخمیر نیز گفت: ارزش خدمات پزشکی ارائه شده به اهالی بیش از ۵۰ میلیون تومان است.

محمد دلاوری افزود: این دومین بار است که گروه جهادی در شهر رویدر خدمات رایگان پزشکی ارائه می‌دهد.

