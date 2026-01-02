پخش زنده
مردم همدان امروز با برگزاری راهپیمایی، هتک حرمت قرآن کریم و مقدسات اسلامی در شب گذشته را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ظهر امروز جمعه ، مردم همدان پس از اقامه نماز جمعه به امامت آیتالله شعبانی، نماینده ولیفقیه در استان همدان، با برگزاری راهپیمایی، هتک حرمت قرآن کریم و مقدسات اسلامی در شب گذشته را محکوم کردند.
شرکتکنندگان در این تجمع همچنین با سردادن شعارهایی، اعتراض خود را نسبت به وضعیت اقتصادی اعلام کرده و از مسئولان خواستند با عاملان اغتشاشات و هتاکان به مقدسات برخورد قاطع داشته باشند
.مردم همدان در این تجمع بار دیگر بر پایبندی خود به ارزشهای اسلامی و انقلابی و ضرورت صیانت از قرآن کریم و مقدسات تأکید کردند.