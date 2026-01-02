امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

دیدار رئیس رسانه ملی با مراجع تقلید در قم

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۲- ۱۶:۱۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
در مدار قدرت
در مدار قدرت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
خبرهای مرتبط

مشاور رهبر معظم انقلاب: فقدان آیت‌الله شفیعی ضایعه‌ای بزرگ برای خوزستان است

مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال مرحوم علامه مصباح یزدی در قم

احیاگر حوزه علمیه مشهد

مأموریت راهبردی رسانه ملی در ترویج مهدویت و فرهنگ انتظار

قدردانی آیت‌الله نوری همدانی از نقش صداوسیما در دفاع مقدس ۱۲ روزه

برچسب ها: رئیس رسانه ملی ، مراجع تقلید
 