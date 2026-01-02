تعداد مشترکان فاضلاب تا پایان آبان ۱۴۰۴، با ثبت ۹ میلیون و ۳۰۸ هزار فقره، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت نیرو، بر اساس گزارش آمار صنعت آب و برق که از سوی معاونت سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو و تا پایان آبان‌ماه سال جاری منتشر شده است، وضعیت تأسیسات آب و فاضلاب کشور در بخش‌های شهری و روستایی تشریح شده است.

طبق این گزارش، میزان آب تولیدی از منابع زیرزمینی در بخش شهری ۲۵۰۲ میلیون مترمکعب و تولید آب از منابع سطحی ۲۲۴۵ میلیون مترمکعب بوده است. در مجموع، میزان آب تولیدی از منابع زیرزمینی و سطحی تا پایان آبان ۱۴۰۴ به ۴۷۴۷ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با ۴۹۰۳ میلیون مترمکعب مدت مشابه سال گذشته، ۲.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

تعداد مشترکان آب با ثبت ۱۹۳۴۴ فقره مشترک نسبت به پایان آبان ۱۴۰۳، ۱.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین طول شبکه توزیع آب با رسیدن به ۱۷۴۶۲۲ کیلومتر، رشد ۱۶ درصدی را تجربه کرده و طول خطوط انتقال آب نیز با ۳۴۰۹۵ کیلومتر نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، تعداد مخازن آب کشور تا پایان آبان‌ماه امسال به ۵۵۹۶ مخزن با ظرفیت ۱۸۴۳۳ هزار مترمکعب رسیده است. همچنین در سطح کشور حدود ۱۷۰ تصفیه‌خانه آب در مدار بهره‌برداری قرار دارد که با ظرفیت اسمی ۱۵۷۱۱ هزار مترمکعب در روز، وظیفه تصفیه آب را بر عهده دارند.

حجم مخازن آب نسبت به پایان آبان ۱۴۰۳، به میزان ۴۸۹۶ هزار مترمکعب معادل ۷.۴ درصد افزایش یافته است. مجموع آب تولیدی بخش زیرزمینی و سطحی تا پایان آبان ۱۴۰۴، ۱۴۳۵ میلیون مترمکعب گزارش شده که در مقایسه با ۱۴۱۷ میلیون مترمکعب مدت مشابه سال گذشته، ۳.۱ درصد کاهش داشته است.

در بخش روستایی نیز این گزارش به وضعیت تأسیسات آب تا پایان آبان ۱۴۰۴ پرداخته است که بر اساس آن، جمعیت تحت پوشش آب در سراسر کشور نسبت به پایان آبان ۱۴۰۳، ۸۷.۰۶ درصد افزایش یافته و تعداد مشترکان آب به ۶۶۸۰ هزار فقره رسیده است.

بررسی وضعیت تأسیسات فاضلاب نشان می‌دهد تعداد مشترکان فاضلاب تا پایان آبان ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۹۳۰۸ هزار فقره رسیده که بیانگر رشد ۷.۲ درصدی است. طول شبکه جمع‌آوری فاضلاب نیز با رسیدن به ۷۰۷۵۶ کیلومتر، ۲ درصد افزایش داشته و طول خطوط انتقال فاضلاب نسبت به ۳۹۳۸ کیلومتر پایان آبان ۱۴۰۳، ۶.۲ درصد رشد را ثبت کرده است.

همچنین ظرفیت اسمی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در مدار بهره‌برداری نسبت به ۶۲۱۵ هزار مترمکعب در روز پایان آبان ۱۴۰۳، ۴.۳ درصد افزایش یافته است.

بر اساس شاخص‌های بخش آب و فاضلاب شهری تا پایان آبان ۱۴۰۴، درصد جمعیت تحت پوشش آب به حدود ۹۹.۹۲ درصد و جمعیت تحت پوشش فاضلاب به ۵۷.۶۷ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. سرانه مصرف کل آب در شبانه‌روز به ازای هر نفر ۱۹۲ لیتر گزارش شده است.