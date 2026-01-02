به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ پژمان علوی‌نژاد، فوق‌تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار داشت: التهاب روده در حقیقت یک طیف از اختلالات مزمن است که در افراد دارای زمینه ژنتیکی و تحت تأثیر عوامل محیطی بروز می‌کند. شدت و وسعت این اختلالات در افراد، متفاوت است؛ گاهی خفیف، گاهی شدید و حتی ممکن است کل دستگاه گوارش را درگیر کند.

این فوق‌تخصص گوارش با اشاره به پیامدهای این بیماری گفت: بیش از ۸۰ درصد این بیماران به دلیل ترس از تشدید علائم، مصرف لبنیات را کاهش می‌دهند؛ در حالی که لبنیات منبع مهمی از کلسیم، ویتامین D و اسیدهای چرب ضروری است. کاهش مصرف لبنیات، بیماران را از یک منبع حیاتی در رژیم غذایی محروم می‌کند.

وی تأکید کرد: عدم تحمل لاکتوز در برخی بیماران وجود دارد اما این موضوع به‌طور معنادار فراگیر نیست. اگر فرد یا خانواده سابقه حساسیت به لبنیات نداشته باشند، دلیلی برای حذف کامل شیر، ماست یا پنیر وجود ندارد. حتی در صورت بروز مشکل، راهکارهای تغذیه‌ای مانند مصرف ماست و پنیر به جای شیر، استفاده از شیر پرچرب یا شیرهای بدون لاکتوز و مصرف قرص‌های لاکتاز نیز می‌تواند علائم را کاهش دهد.

علوی‌نژاد توصیه کرد: لبنیات به‌عنوان بخشی از وعده‌های غذایی، به‌ویژه صبحانه، نباید حذف شود. هر فرد باید با تجربه شخصی دریابد کدام فرآورده لبنی با بدن او سازگارتر است.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز هشدار داد: متأسفانه توصیه‌های غیرعلمی در فضای مجازی بدون سندیت علمی، منتشر می‌شوند و باورهای نادرست را در جامعه گسترش می‌دهند. بنابراین ضروری است، افراد پیش از پذیرش چنین توصیه‌هایی، صحت آن را بررسی کنند.

این فوق‌تخصص گوارش در ادامه به نقش میکروب‌های مفید روده (میکروبیوتا) اشاره کرد و گفت: این میکروب‌ها مانند اثر انگشت، منحصر به فرد هستند و تعادل آن‌ها نشانه سلامت است. مصرف مواد غذایی یا مکمل‌های پروبیوتیک می‌تواند پس از مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها یا ابتلا به بیماری‌های گذرا، به بازسازی این تعادل کمک کند.

علوی‌نژاد درباره علائم هشداردهنده در این بیماری عنوان کرد: دردهای شکمی مداوم و کاهش اشتها یا اختلال خواب به خصوص در کودکان باید جدی گرفته شود و توسط پزشک متخصص بررسی تا منشأ بیماری مشخص شود.

وی ادامه داد: سبک زندگی سالم شامل ورزش منظم (۲ تا ۳ بار در هفته)، کاهش استرس و بازگشت به رژیم غذایی سنتی ایرانی به جای الگوهای فست‌فودی و غربی، بهترین راهکار برای حفظ سلامت دستگاه گوارش است.