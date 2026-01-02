واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی آزاد اعلام شد
اصلاح آییننامه واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران رسید.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ هیئت وزیران با تصویب اصلاحیهای در آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، امکان استفاده از حساب ارزی خود و دیگران با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بدون انتقال ارز را فراهم کرد.
براساس این گزارش، این تصمیم در جلسه هیئت وزیران مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴ و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این مصوبه، در انتهای جزء (۲) بند (۱۰) ماده (۱۰) ** آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی، عبارت زیر اضافه میشود:
«حساب ارزی خود و دیگران با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه میشود.
این اصلاحیه با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، افزایش انعطافپذیری در تأمین ارز و حمایت از فعالان حوزه صادرات و واردات به تصویب رسیده است.
تصویبنامه مذکور با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.