مدیر جهاد کشاورزی هشترود از پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی و تگرگ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد علیزاده با بیان اینکه تاکنون ۴۴ میلیارد تومان پرداخت شده است افزود: ۵۲ میلیارد تومان خسارت کشاورزان هم در نوبت پرداخت است که در روز‌های آینده پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: غرامت تگرگ نیز بعد از پرداخت غرامت خشکسالی پرداخت خواهد شد.توصیه ما به کشاورزان این است که با شرکت‌های بیمه گر همکاری کنند تا برای سال زراعی جاری نیز محصولات زراعی بیمه شوند.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود اضافه کرد: امسال ۸۵ هزار هکتار مزارع این شهرستان به زیر کشت گندم و جو رفته است و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۳۰ هزار تن محصول برداشت شود. علیزاده گفت: ۲۰ هزار هکتار هم سایر محصولات کشاورزی به زیر کشت بهاره خواهد رفت.