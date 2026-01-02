پخش زنده
مدیرآب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از افزایش ۵۹ درصدی راندمان آب در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ذاکری گفت: این شاخص نشاندهنده حرکت جدی استان به سمت بهرهوری بیشتر و استفاده بهینه از منابع محدود آبی در شرایط کمآبی و خشکسالی است.
وی ازمرمت و لایروبی۷۰ رشته قنات، تکمیل و بهسازی ۴۰ کیلومتر کانال آبرسانی بهسازی و ۹۰ کیلومتر لوله پلیاتیلن در اندازههای مختلف برای باغات خبر داد.
وی افزود: هدف از اجرای این طرحها کاهش تلفات آب و سازگاری با کمآبی است.
به گفته وی مطالعه و طراحی چهار هزار هکتار سامانه نوین آبیاری انجام شده، ۴۰۰ پروژه زیربنایی آب و خاک اجرا شده است.