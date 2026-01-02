به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن بخش دیگری از بزرگترین سایت هسته‌ای جهان، دراولین روز از سال نو میلادی وارد مدار شد. نیروگاه هسته‌ای جانگجو بزرگترین نیروگاه هسته‌ای نسل سوم جهان است که درچین ساخته می‌شود.

فاز اول نیروگاه هسته‌ای "جانگجو"، به عنوان بزرگترین پایگاه انرژی هسته‌ای نسل سوم جهان از نوع "هوالونگ یک " (Hualong One)، به طور کامل تکمیل و در اولین روز سال ۲۰۲۶ به بهره‌برداری رسید.

ساعت ۰۰:۰۷ اول ژانویه ۲۰۲۶ به وقت محلی، واحد ۲ نیروگاه هسته‌ای جانگجو، بزرگترین پایگاه انرژی هسته‌ای نسل سوم چین موسوم به "هوالونگ ۱"، بطور رسمی فعالیت تجاری خود را آغاز کرد. این گامی مهم در تولید انبوه فناوری انرژی هسته‌ای نسل سوم "هوالونگ ۱" است که بطور مستقل توسط چین توسعه یافته است.

این راکتور نسل جدید پیش ازاین مرحله آزمایش عملکرد مداوم ۱۶۸ ساعته خود با موفقیت پشت سر گذاشته بود.

طبق برنامه ریزی، در پایگاه انرژی هسته‌ای جانگجو شش واحد "هوالونگ ۱" ساخته می‌شود. با بهره‌برداری کامل از دو واحد در فاز اول، این پایگاه می‌تواند سالانه تقریباً ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق پاک تولید کند که معادل کاهش انتشار تقریباً ۱۶ میلیون تن دی اکسید کربن است.

رآکتور‌های نسل جدید هوالونگ که درچین توسعه یافته‌اند، برای تولید برق از شکافت هسته‌ای استفاده می‌کند. توان خروجی بالا، ایمنی بسیار پیشرفته هزینه ساخت پایین‌تر و کاهش هزینه‌های نگهداری ازویژگی‌های این نسل ازراکتور‌های هسته‌ای است.

دولت چین بودجه‌ای بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار را برای نیروگاه جانگجو اختصاص داده است که آن را به یکی از عظیم‌ترین طرح‌های انرژی هسته‌ای درجهان تبدیل کرده است.