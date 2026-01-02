آیین اختتامیه مسابقات قهرمانی کشور گلبال و شنای جانبازان بصیر، با معرفی تیم‌ها و نفرات برتر، در هتل کوثر رامسر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین اختتامیه مسابقات قهرمانی کشور گلبال و شنای جانبازان بصیر سراسر کشور، پس از پنج روز رقابت فشرده، با معرفی برترین‌ها در هتل کوثر رامسر به کار خود پایان داد.

مدیرکل اردویی و ورزشی بنیاد شهید کشور گفت: این مسابقات به مناسبت گرامیداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، به مدت پنج روز به میزبانی شهرستان رامسر برگزار شد.

ناصر علی‌نژاد افزود: در این رویداد ملی بیش از ۲۲۰ ورزشکار جانباز بصیر از ۱۹ استان کشور و در قالب ۲۲ تیم حضور داشتند و این مسابقات با هدف تقویت روحیه همدلی، نشاط اجتماعی و پاسداشت مقام جانبازان برگزار شد.

وی ادامه داد: این رقابت‌ها از ششم تا یازدهم دی‌ماه و با مشارکت سازمان فرهنگی، ورزشی و سیاحتی کوثر برگزار شد و فضایی سرشار از رفاقت، همدلی و رقابت سالم را رقم زد.

مدیرکل اردویی و ورزشی بنیاد شهید کشور درباره نتایج تیمی اظهار کرد: در رشته گلبال دسته برتر، تیم‌های آذربایجان غربی، تهران «ب» و خوزستان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند و در گلبال دسته یک نیز تیم مرکزی قهرمان شد و تیم‌های خراسان رضوی «الف» و تهران «الف» در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

علی‌نژاد افزود: در مسابقات شنا، در کلاس ۵۰ متر آزاد بصیر با محدودیت حرکتی، حمید حفیظی از اصفهان قهرمان شد و سید یونس موسوی از خوزستان و مهدی قنادی از تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.

وی گفت: در کلاس ۵۰ متر قورباغه، صلاح سعیدپور از کردستان، محمدجواد خوشدل از فارس و احمد محمدی از اصفهان مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند و در کلاس ۵۰ متر آزاد بصیر نیز خلیل اقدام‌پناه از تهران، احمد ضیایی از اصفهان و سید ضیاء معنوی از مازندران اول تا سوم شدند.