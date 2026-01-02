مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ۲۸ هزار نفر از مردم مومن و خداجوی استان از امروز با حضور در ۳۶۲ مسجد در مراسم اعتکاف شرکت کرده و با خدای خود راز و نیاز خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام عباسعلی گرزین گفت: بیش ۵۰ درصد از معتکفین را نسل جوان و دانش آموزان تشکیل می‌دهند.

او افزود: بیش از ۷۰۰ سفیر و کنشگر قرآنی به صورت ویژه پیگیر گسترش و کیفیت بخشی اعتکاف استان هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان به برنامه‌های محتوایی ویژه اعتکاف امسال اشاره کرد و افزود: با توجه به تقارن ایام اعتکاف با سالروز ولادت امیرالمؤمنین (ع) و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، برنامه‌های فرهنگی و محتوایی با محور مکتب شهید سلیمانی و ترویج روحیه حماسی و معنوی تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه شعار ملی اعتکاف امسال «معنویت، اتحاد و استقامت» انتخاب شده است، گفت: اعتکاف با اثرگذاری عمیق و ماندگار در زندگی فردی و اجتماعی و فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی، آرامش روانی جامعه و بازگشت به هویت معنوی است.

حجت الاسلام گرزین بیان کرد: برگزاری مسابقات قرآنی و کتابخوانی، آموزش قرآن، حلقه‌های معرفتی، بیان احکام اعتکاف، نماز جماعت، قرائت دعای عهد، ختم قرآن و سخنرانی از برنامه‌های اعتکاف در این سه روز متوالی است.

همچنین قرائت زیارت امیرالمومنین (ع)، ختم صلوات و نماز شب چهاردهم ماه رجب، مناجات حضرت علی (ع)، زیارت عاشورا، اعمال و نماز شب پانزدهم ماه رجب از برنامه‌های مهم ایام اعتکاف در گلستان است.