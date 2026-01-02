عملیات اجرایی بهسازی، پاکسازی و ساماندهی کوچه‌ها و معابر شهر فاریاب با استقرار ماشین‌آلات و نیرو‌های خدمات شهری شهرداری‌های معین (منطقه یک کرمان و راور) آغاز شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ در راستای ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود شرایط عبور و مرور، عملیات اجرایی بهسازی، پاکسازی و ساماندهی کوچه‌ها و معابر شهر فاریاب با استقرار ماشین‌آلات و نیرو‌های خدمات شهری شهرداری‌های معین (منطقه یک کرمان و راور) آغاز شد.

به‌منظور ارتقای ایمنی تردد شهروندان و بهبود سیمای شهری، عملیات بهسازی، پاکسازی و ساماندهی معابر شهر فاریاب وارد فاز اجرایی شد.



در این طرح، ماشین‌آلات و نیرو‌های خدمات شهری منطقه یک شهرداری‌های شهرستان کرمان و راور به‌عنوان شهرداری‌های معین، در سطح شهر مستقر شده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.



با به‌کارگیری لودرها، تراکتور‌ها و سایر ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین، عملیات تسطیح معابر، پاکسازی محیط، جمع‌آوری نخاله‌ها و ساماندهی کوچه‌ها و خیابان‌ها به‌صورت میدانی در حال انجام است.



اجرای این عملیات در چارچوب برنامه‌ریزی انجام‌شده و با نظارت مدیریت امور شهری استانداری کرمان صورت می‌گیرد و تا بهبود کامل وضعیت معابر و افزایش رضایت شهروندان پیگیری می‌شود.