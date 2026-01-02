­­مستند «میراث سلیمانی» و فیلم «ترور»، ­­از شبکه قرآن و نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت سردار دلها­حاج قاسم سلیمانی، ­­مستند «میراث سلیمانی»، امروز ­ساعت ۱۸:۳۵، از شبکه قرآن و معارف­ پخش می‌شود.

این مستند به روایت «قیس قریشی» تحلیلگر مسائل غرب آسیا و جهان عرب، روایتی از خدمات جمهوری اسلامی ایران به جبهه مقاومت با محوریت نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی و دستاورد‌های آن را به تصویر می‌کشد.

همزمان با ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، فیلم «ترور»، ­­به کارگردانی خیرالله تقیانی پور، ­شنبه ۱۳دی­ ساعت ۱۹، ­از شبکه نمایش­ پخش می‌شود.

این فیلم روایتگر ماجرای ترور نافرجام حاج قاسم در کرمان را به تصویر می‌کشد و اهمیت حاج قاسم در منطقه و شجاعت و ذکاوت فرماندهی این سردار بزرگ را مطرح می‌کند.

فرهاد قائمیان، انوش معظمی، رامین راستاد، مهدی سلوکی، افشین سنگ‌چاپ، یدالله شادمانی، با حضور محمدحسین لطیفی، هدایت هاشمی و شهرام ابراهیمی در نقش سبحان با معرفی نانت تومه (بازیگر ارمنی ـ مسیحی) از جمله بازیگران این فیلم هستند.

حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه ابومهدی المهندس، ۱۳ دی ۱۳۹۸ در بغداد به شهادت رسید.