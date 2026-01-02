پخش زنده
امروز: -
مستند «میراث سلیمانی» و فیلم «ترور»، از شبکه قرآن و نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرا رسیدن سالروز شهادت سردار دلهاحاج قاسم سلیمانی، مستند «میراث سلیمانی»، امروز ساعت ۱۸:۳۵، از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
این مستند به روایت «قیس قریشی» تحلیلگر مسائل غرب آسیا و جهان عرب، روایتی از خدمات جمهوری اسلامی ایران به جبهه مقاومت با محوریت نیروی قدس سپاه پاسداران به فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی و دستاوردهای آن را به تصویر میکشد.
همزمان با ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، فیلم «ترور»، به کارگردانی خیرالله تقیانی پور، شنبه ۱۳دی ساعت ۱۹، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم روایتگر ماجرای ترور نافرجام حاج قاسم در کرمان را به تصویر میکشد و اهمیت حاج قاسم در منطقه و شجاعت و ذکاوت فرماندهی این سردار بزرگ را مطرح میکند.
فرهاد قائمیان، انوش معظمی، رامین راستاد، مهدی سلوکی، افشین سنگچاپ، یدالله شادمانی، با حضور محمدحسین لطیفی، هدایت هاشمی و شهرام ابراهیمی در نقش سبحان با معرفی نانت تومه (بازیگر ارمنی ـ مسیحی) از جمله بازیگران این فیلم هستند.
حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه ابومهدی المهندس، ۱۳ دی ۱۳۹۸ در بغداد به شهادت رسید.