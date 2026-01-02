به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استانداردر آیین بزرگداشت شهدای عملیات کربلای ۵ و چهل شهید والامقام روستای بیهود شهرستان قاینات با تأکید بر جایگاه رفیع فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور مرهون خون پاک شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است و همه مسئولان در برابر این ایثار بزرگ مسئول و پاسخگو هستند.

سید محمد رضا هاشمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به ویژه شهید کاوه به‌عنوان یکی از افتخارات بزرگ استان و کشور افزود: شهدا معامله‌ای پرسود با خداوند انجام دادند و این ما مسئولان هستیم که باید با کار جهادی، شبانه‌روزی و بی‌منت، ادامه‌دهنده واقعی راه آنان باشیم.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول این سال‌ها، با تکیه بر مردم از بحران‌ها، توطئه‌ها و فتنه‌های متعدد عبور کرده، گفت: آنچه نظام را در برابر دشمنان بیمه کرده پیوند عمیق مردم با ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت است و تا زمانی که این سرمایه عظیم وجود دارد، هیچ توطئه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.

استاندار برگزاری یادواره‌های شهدا را فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید عنوان کرد و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به این فرهنگ برای مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن نیاز داریم.

استاندار در ادامه از تصویب و پیگیری پروژه‌های عمرانی خبر داد و گفت: تکمیل محور‌های ارتباطی از اولویت‌های مهم استان است و با توجه به اهمیت راه‌های بین شهرستانی اجرای آن با جدیت دنبال خواهد شد.

هاشمی با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام افزود: سیاست دولت، تمرکز بر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و آغاز نکردن پروژه جدید بدون تأمین منابع مالی لازم است، در همین راستا تکمیل سالن‌های ورزشی، مراکز خدماتی و زیرساخت‌های بهداشتی منطقه با پیگیری مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی بر اهمیت توسعه روستاها، بویژه در زمینه حمایت از مشاغل روستایی، کشاورزی، صنایع دستی و محصولات شاخصی مانند زعفران و زرشک تاکید کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس هم با اشاره به اینکه دشمن امروز از زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا هراس داردگفت:تفکر شهدا نظام و انقلاب را در برابر توطئه دشمنان مصون نگه داشته است.

اسحاقی گفت: انقلاب با خون پاک این شهدا حفظ شده و یادواره شهدا زنده نگه داشتن مسیر و مکتب شهداست و باید همه تلاش میکنم یاد و خاطره و تفکر شهدا را ترویج دهیم.

وی با بیان اینکه اقتدار ایران را بصیرت، انسجام و همبستگی‌مردم در مقابل توطئه و فتنه‌های دشمنان ایران رقم زدند، از پیروزی این ملت در مقابل فضا سازی‌های خبیثانه‌ی دشمنان این کشور و این نظام به حول و قوه الهی خبر داد

نماینده مردم شهرستانهای قائنات و زیرکوه در مجلس با اشاره به انسجام و همدلی بین دولت و.مجلس بویژه در استان خراسان جنوبی گفت: سرعت بخشیدن و دفاع از حقوق مردم با اراده قوی‌تر از گذشته در دستور کار خدمتگزاران به مردم است.