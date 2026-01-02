حسن عبدالهی ملی پوش گیلانی و اسبق تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در فضای مجازی نسبت به اتفاقات اخیر در کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حسن عبدالهی ملی پوش گیلانی و اسبق تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان با انتشار پیامی در فضای مجازی نسبت به اتفاقات اخیر در کشور واکنش نشان داد و اعلام کرد:

من یک ورزشکار ملی بودم و سال‌ها برای این پرچم عرق ریختم.

امروز از وضعیت معیشت ناراضیم، مثل خیلی از مردم، اما اجازه نمی‌دم کسی از درد مردم سواستفاده کند.

حساب مطالبه گری جداست از اغتشاش.

من عاشق ملتم و به این خاک تعلق دارم.

اگر قراره ایران درست بشه، فقط با همت خودمون درست می‌شه، نه با دخالت خارجی، نه با وطن فروشی.

ایران مال مردمه، و من کنار مردم می‌ایستم.