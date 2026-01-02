

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این دوره از دستیاری آموزشی ویژه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی است و داوطلبان تا ۲۰ دی فرصت دارند تا اقدام به ثبت نام کنند.

شرایط احراز دستیاران آموزشی در فراخوان ششم به شرح زیر است:

✅دارا بودن حداقل معدل ۱۴ در دوره کارشناسی

✅موفقیت در آزمون جامع یا سابقه تدریس به عنوان دستیار آموزشی

✅کسب حداقل ۳۰ امتیاز

✅ تجانس رشته تحصیلی مقطع دکتری تخصصی با مقطع کارشناسی متقاضی

تاریخ ثبت نام و اعلام آمادگی تدریس ترم بهمن: ۳۰ آذر تا ۲۰ دی

تخصیص درس صرفا به دستیارانی که در این فراخوان شرکت کرده‌اند ، مجاز است.

برای اعلام آمادگی تدریس در ترم پیش رو و کسب اطلاعات بیشتر به درگاه اطلاع رسانی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی https://bpj.iau.ir/TA مراجعه فرمایید.