دانشگاه آزاد اسلامی از تمدید مهلت ثبت نام ششمین دوره دستیاری آموزشی تا ۲۰ دی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این دوره از دستیاری آموزشی ویژه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی است و داوطلبان تا ۲۰ دی فرصت دارند تا اقدام به ثبت نام کنند.
شرایط احراز دستیاران آموزشی در فراخوان ششم به شرح زیر است:
✅دارا بودن حداقل معدل ۱۴ در دوره کارشناسی
✅موفقیت در آزمون جامع یا سابقه تدریس به عنوان دستیار آموزشی
✅کسب حداقل ۳۰ امتیاز
✅ تجانس رشته تحصیلی مقطع دکتری تخصصی با مقطع کارشناسی متقاضی
تاریخ ثبت نام و اعلام آمادگی تدریس ترم بهمن: ۳۰ آذر تا ۲۰ دی
تخصیص درس صرفا به دستیارانی که در این فراخوان شرکت کردهاند ، مجاز است.
برای اعلام آمادگی تدریس در ترم پیش رو و کسب اطلاعات بیشتر به درگاه اطلاع رسانی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی https://bpj.iau.ir/TA مراجعه فرمایید.