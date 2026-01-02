پخش زنده
امام جمعه عباسآباد گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی جامعه، ناشی از وجود انحصارهاست و نمیتوان همه مسائل اقتصادی را صرفاً به تحریمها نسبت داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام احمدی در نماز جمعه این هفته شهرستان عباسآباد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی جامعه، ناشی از نفوذ در بدنه تصمیمگیری و وجود انحصارهاست و نمیتوان همه مسائل اقتصادی را صرفاً به تحریمها نسبت داد.
وی با بیان اینکه انحصار در حوزههایی مانند نهادههای دامی، ارز و دلار، واردات برنج و برخی اقلام مصرفی، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد کرده است، افزود: راهحل اساسی عبور از این شرایط، مردمیسازی اقتصاد و سپردن امور به خود مردم است؛ موضوعی که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.
امام جمعه شهرستان عباسآباد با تأکید بر ضرورت تحقق بصیرت فراگیر در جامعه هشدار داد: دشمن از مشکلات اقتصادی برای ایجاد نارضایتی، التهابآفرینی و آشوب استفاده میکند و در این مسیر، عملیات رسانهای و روانی گستردهای را در دستور کار دارد.
حجتالاسلام احمدی از مردم بهویژه جوانان خواست با هوشیاری، تحرکات رسانهای دشمن را رصد کرده و اجازه سوءاستفاده از مطالبات بهحق اقتصادی را ندهند.
وی همچنین از سران سه قوه خواست با برنامهریزی منسجم، هماهنگی و همافزایی، اقدامات جدی و عملی برای بهبود معیشت مردم و ناکام گذاشتن دشمن در عرصه اقتصادی انجام دهند.