امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

جشنواره ملی صنایع دستی در سیستان و بلوچستان

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۲- ۱۶:۳۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
در مدار قدرت
در مدار قدرت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
فناوری هسته‌ای برای تولید مرکبات بی هسته
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
پیچ و خم‌های ارز‌های صادراتی در مسیر بازگشت
۱۴۰۴-۱۰-۱۰
خبرهای مرتبط

جشنواره ملی صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی فجر ، میعادگاه آثار فاخر هنرمندان خراسان جنوبی

درخشش دانشجویان دانشگاه شهرکرد در جشنواره ملی صنایع دستی دستان

گشایش نمایشگاه جشنواره ملی صنایع دستی کودک و نوجوان

فراخوان جشنواره ملی صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی فجر

تجلیل از پیوند نسل‌ها در جشنواره ملی صنایع دستی کودک و نوجوان

برچسب ها: وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی ، جشنواره ملی ، سیستان و بلوجستان ، بازاریابی ، صادرات
 