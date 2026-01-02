امام جمعه کرمان گفت: گرانی‌های افسار گسیخته منجر به اعتراض اصناف و کسبه شد صدای آنان شنیده شد و رئیس جمهور از آنان دعوت کرد و جلساتی تشکیل شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ حجت‌الاسلام مهدی عرب‌پور، در خطبه اول نمازجمعه (۱۲ دی) با اشاره به فرا رسیدن سالروز میلاد باسعادت امام علی علیه‌السلام گفت: در کتابی دو هزار فضیلت از آیات و روایات و سخن بزرگان برای امیرالمؤمنین ذکر شده است.

خطیب موقت جمعه کرمان در همین باره به حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله اشاره کرد که مضمون آن حاکی است امام علی علیه‌السلام هیبت اسرافیل رتبه میکائیل، جلال و مقام جبرئیل، علم آدم، خداترسی نوح، دوستی با خدا ابراهیم، حزن یعقوب، زیبایی یوسف، مناجات موسی، صبر ایوب، زهد یحیی، عبادت عیسی، ورع یونس و حَسَب و اخلاق محمد علیهم‌السلام را داشتند.

وی با افزودن اینکه طبق روایت، ۹۰ خصلت از انبیا در ایشان جمع بود که در هیچکس جز علی علیه‌السلام نبود؛ روایتی هم از مناقب خوارزمی خواند.

حجت‌الاسلام عرب‌پور افزود: بر اساس این روایت نبوی پیامبر فرمودند یاعلی! اگر نگرانی از سوءاستفاده غالیان نبود، فضائلی از تو می‌گفتم که مردم با شنیدن آن خاک پای تو و زیادی آب وضویت را برای شفا برمی‌داشتند.

وی یادآور شد: در کنار همه عرض ارادت‌ها نسبت به حضرت باید شناخت و معرفت خود را بالا برده بویژه جوانان با رهنمود‌های حضرت بیشتر آشنا شوند و در ابن راستا در حد توان از نهج‌البلاغه بهره بگیرند.

خطیب موقت جمعه کرمان در خطبه دوم نمازجمعه با اشاره به سالروز رحلت آیت‌الله مصباح؛ وی را منشأ بسیاری از خیرات و برکات در ترویج دین اسلام دانست و خدمات ایشان در نشر فرهنگ دینی و اسلامی و تربیت شاگردانی که در داخل و خارج کشور منشأ برکات و خدمات هستند؛ مورد توجه قرار داد.

وی سپس با اشاره به سالروز شهادت سردار سلیمانی و نیز گرامیداشت شهدای حادثه تشییع و تروریستی؛ مروری بر مبارزات ایشان از دوران دفاع مقدس تا دفاع از حرم گفت: ایشان با داعش و مزدوران استکبار جانانه مبارزه کرد و لشکریان کفر را شکست داد.

وی ضمن قدردانی از ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی و خوشامد به میهمانان و زائران در خطاب به جوانان گفت: آنچه شهید سلیمانی را محبوب قلب‌ها کرد و نام او را بر سر زبان مردم دنیا انداخت؛ بر اساس آموزه‌های قرآنی چند ویژگی است که اولین آن اخلاص و توجه به رضایت خدا است.

حجت‌الاسلام عرب‌پور مردم‌داری و در میان مردم بودن؛ شجاعت و شجاعانه، چون مالک اشتر پیش رفت؛ ارادت به اهل بیت به ویژه حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها را از دیگر ویژگی‌هایی نام برد که باعث قرب شهید سلیمانی به خدا و محبوبیت او در میان مردم شد.

وی سپس به سالروزوفات اسوه صبر و مقاومت حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها اشاره و اظهار کرد: خطبه‌های آن حضرت که باعث بیداری مردم شد؛ جایگاه و شأن و مأموریت مهم او را نمایان می‌کند.

خطیب موقت جمعه کرمان با اشاره به ۱۷ دی؛ کشف حجاب رضاخانی را طرح استعماری و مورد اعتراض علما و بزرگان و مؤمنین دانست که در نهایت منجر به شهادت عده‌ای در مسجد گوهرشاد شد.

وی با تأکید بر ابنکه حجاب به عنوان ضرورت دینی باید پاس داشته و از آن دفاع شود؛ گفت: امروز در کوچه و خیابان برخی خانم‌ها بی‌شرمانه با وضعیت نامناسب ظاهر می‌شوند؛ اینها مگر مسلمان نیستند؟ حداقل حرمت قانون کشور را حفظ کنند، این همه خون و فداکاری شهدا بخاطر اسلام بود.

حجت‌الاسلام عرب‌پور سپس خاطرنشان کرد: استقبال جوانان و نوجوانان از برنامه ارزشمند اعتکاف فرصتی فراهم کرده که خادمان فرهنگی هم گامی در این زمینه بردارند.

وی به پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی به فضا هم اشاره و اظهار کرد: ما چهارمین کشوری هستیم که این اقدام علمی بومی را انجام دادیم که باید به جوانان تبریک بگوییم، اما این را هم بدانیم خشم دشمنان در پی این حرکت‌های علمی است.

حجت‌الاسلام عرب‌پور با بیان اینکه گرانی‌های افسار گسیخته منجر به اعتراض اصناف و کسبه شد و گرچه دفاع محترمانه از حق خود یک امر طبیعی است؛ گفت: صدای آنان شنیده شد و رئیس جمهور از آنان دعوت کرد و جلساتی تشکیل شد.

وی با تأکید بر هوشیاری اصناف در برابر فضاسازی خفاشان آمریکایی و اسرائیلی که به دنبال دامن زدن به این اعتراضات در قالب اعتراضات مردمی بودند؛ گفت: مردم هوشیارانه حساب مطالبات صنفی را جدا کرده و گفتند ما با دشمن در اغتشاش و ایجاد زمینه برای حمله همراهی نخواهیم کرد و این فتنه به لطف الهی و بصیرت مردم خنثی شد.

حجت‌الاسلام عرب‌پور تأکید کرد:، اما باید مراقب باشیم گرچه مردم برای اعتراض به نفع دشمن کاری نخواهند کرد و این فتنه هم شکست خواهد خورد.

وی در پایان گفت: اخیراً شیطان کوچک یعنی اسرائیل دیداری با شیطان بزرگ داشته و در آنجا بولوف‌هایی زدند و از حمله به ایران گفتند در حالیکه خوب می‌دانند در جنگ ۱۲ روزه پاسخ خود را گرفتند و باز بدانند اگر تعرضی داشته باشند نیرو‌های مسلح ما به هر تعرضی پاسخی کوبنده و پشیمان کننده و پایان‌دهنده خواهند داد.