پخش زنده
امروز: -
با پیگیری رسانه ملی، مشکل چندساله بدهی دستگاههای دولتی به شرکتهای حملونقل کالا برطرف شد و پرداخت کرایه رانندگان کامیون شتاب گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۲۶ آذر در بخش خبری مشروح ۲۱ ، گزارشی درباره بدهی دستگاههای دولتی به شرکتهای حملونقل بار پخش شد؛ بدهیای که باعث تأخیر در پرداخت کرایه رانندگان کامیون شده است .
در ادامه این گزارش، پیگیری خبرنگار میز حملونقل از رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای منجر به طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت شد؛ جایی که این مطالبه بهحق و چندینساله رانندگان مورد بررسی قرار گرفت.در نهایت وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اعلام کرد مشکل پرداخت بدهی دولت به رانندگان کامیون مرتفع شده است.
بر اساس این اعلام، از این پس کرایه رانندگان کامیون حداکثر ظرف کمتر از ۴۸ ساعت به حساب آنان واریز خواهد شد؛ اقدامی که گامی مهم در حمایت از فعالان بخش حملونقل جادهای به شمار میرود.